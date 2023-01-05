Філ Фоден і Вінісіус Жуніор були визнані дорожчими за Ерлінга Холанда.

Дослідницька група CIES Football Observatory визначила найдорожчих гравців світу на сьогоднішній день. За версією дослідників, найкоштовнішим гравцем у світі є півзахисник дортмундської Борусії Джуд Беллінгем. Його вартість становить 208 мільйонів євро.

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Друге місце у рейтингу посів нападник Манчестер Сіті Філ Фоден (200 мільйонів євро), а Кіліан Мбаппе став третім (191 мільйон євро).

Цікаво, що форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд став лише п'ятим гравцем у цьому рейтингу. Його вартість оцінюється в 174,9 мільйона євро, і за цим показником він поступився нападнику Реала Вінісіусу Жуніору. Вартість бразильця – 190,5 мільйона євро.

Топ-10 рейтингу трансферної вартості гравців світу за версією CIES Football Observatory

1. Джуд Беллінгем (Борусія Д) – 208,2 млн євро;

2. Філ Фоден (Манчестер Сіті) – 200,5 млн євро;

3. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 191,7 млн євро;

4. Вінісіус Жуніор (Реал) – 190,5 млн євро;

5. Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті) – 174,9 млн євро;

6. Педрі (Барселона) – 170,2 млн євро;

7. Гаві (Барселона) – 147,6 млн євро;

8. Джамал Мусіала (Баварія) – 145,1 млн євро;

9. Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг) – 125,8 млн євро.

10. Федеріко Вальверде (Реал) – 123,5 млн євро;

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