Фил Фоден и Винисиус Жуниор были признаны более дорогостоящими игроками, чем Эрлинг Холанд.

Исследовательская группа CIES Football Observatory определила самых дорогих игроков мира по состоянию на сегодняшний день. По версии исследователей, самым дорогим игроком в мире является полузащитник дортмундской Боруссии Джуд Беллингем. Его стоимость оценена в 208 миллионов евро.

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Второе место в рейтинге занял нападающий Манчестер Сити Фил Фоден (200 миллионов евро), а Килиан Мбаппе стал третьим (191 миллион евро).

Интересно, что форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд стал только пятым игроком в этом рейтинге. Его стоимость оценивается в 174,9 миллиона евро, и по этому показателю он уступил нападающему Реала Винисиусу Жуниору. Стоимость бразильца – 190,5 миллиона евро.

Топ-10 рейтинга трансферной стоимости игроков мира по версии CIES Football Observatory

1. Джуд Беллингем (Боруссия Д) – 208,2 млн евро;

2. Фил Фоден (Манчестер Сити) – 200,5 млн евро;

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 191,7 млн евро;

4. Винисиус Жуниор (Реал) – 190,5 млн евро;

5. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 174,9 млн евро;

6. Педри (Барселона) – 170,2 млн евро;

7. Гави (Барселона) – 147,6 млн евро;

8. Джамал Мусиала (Бавария) – 145,1 млн евро;

9. Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг) – 125,8 млн евро.

10. Федерико Вальверде (Реал) – 123,5 млн евро;

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