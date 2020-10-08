Товариський матч між збірними Бельгії та Кот-д'Івуару завершився несподіваною нічиєю. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариські матчі

Бельгія – Кот-д'Івуар – 1:1

Голи: Батшуаї, 53 – Кессьє, 86, (пен.)

Європейці володіли ініціативою, хоч і грали далеко не основним складом – серед гравців, які більш-менш регулярно виходили у матчах відбору до Євро-2020 або Ліги націй були Боята та Батшуаї. Кот-д'Івуар же мав нічим не слабший склад, зокрема, через зірок АПЛ Пепе та Заха і хавбека Мілана Кессьє.

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Бельгія відкрила рахунок на початку другої половини – Батшуаї з другої спроби переправив м'яч у ворота. Африканці зрівняли рахунок лише наприкінці зустрічі – Кессьє впевнено реалізував пенальті.

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