8 жовтня проходять півфінальні поєдинки Ліги націй 2018/19, за підсумками яких визначаться 8 претендентів на останні 4 путівки на чемпіонат Європи-2020. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Ліга націй 2018/19, півфінали

Шлях D

Грузія – Білорусь – 1:0

Гол: Окріашвілі, 7 (пен)

Північна Македонія – Косово – початок о 21:45

Шлях А

Болгарія – Угорщина – початок о 21:45

Ісландія – Румунія – початок о 21:45

Шлях B

Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія – початок о 21:45

Словаччина – Ірландія – початок о 21:45

Шлях C

Норвегія – Сербія – початок о 21:45

Шотландія – Ізраїль – початок о 21:45

Дані поєдинки плей-офф Ліги націй мали пройти ще наприкінці березня, але через коронавірусну паузу були відкладені. Нагадаємо, 16 команд розігрують останні 4 путівки на Євро-2020 через Лігу націй, в якій і здобули запасний варіант кваліфікації на чемпіонат.

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Переможці півфіналів у кожному шляху 12 листопада зустрінуться у фінальних протистояннях. Тоді ж свого останнього суперника на Євро-2020 дізнається і збірна України, яка точно зіграє з Нідерландами та Австрією. Третім опонентом "синьо-жовтих" стане або Румунія (але тільки тоді, якщо виграє плей-офф шляху А), або ж переможець шляху D (Косово, Північна Македонія, Грузія чи Білорусь). Відповідно, українські вболівальники можуть трохи повболівати за суперників Румунії, адже команди зі шляху D все ж дещо слабші.

Програму півфіналів відкрив матч у Тбілісі, де Грузія приймала Білорусь. Захисник Шахтаря Давид Хочолава опинився поза заявкою, проте його співвітчизники швидко відкрили рахунок. Вже на 7-й хвилини Торніке Окріашвілі, який свого часу пограв в УПЛ за Шахтар, Маріуполь і Чорноморець, реалізував пенальті після свого ж падіння у штрафному білорусів. Зрештою, цей гол так і залишився єдиним, хоча господарі мали ще моменти для взяття воріт. Грузія підтвердила реноме фаворита та вийшла у фінал – до Євро-2020 залишився один крок.