Товарищеский матч между сборными Бельгии и Кот-д'Ивуара завершился неожиданной ничьей. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Бельгия – Кот-д'Ивуар – 1:1

Голы: Батшуаи, 53 – Кессье, 86, (пен.)

Европейцы владели инициативой, хотя и играли далеко не основным составом – среди игроков, которые более-менее регулярно выходили в матчах отбора к Евро-2020 или Лиги наций были Боята и Батшуаи. Кот-д'Ивуар же имел ничуть не слабее состав, в частности, из-за звезд АПЛ Пепе, Заха и хавбека Милана Кессье.

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Бельгия открыла счет в начале второй половины – Батшуаи со второй попытки переправил мяч в ворота. Африканцы сравняли счет лишь в конце встречи – Кессье уверенно реализовал пенальти.

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