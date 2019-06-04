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Бекхем запросив Луїса Суареса до свого клубу

16:41 210 Читать на русском
Бекхем запросив Луїса Суареса до свого клубу
Луїс Суарес / Reuters

Девід Бекхем готує зіркове підсилення для американського Інтера Маямі.

Нападник Барселони Луїс Суарес може поповнити склад клубу, який належить англійській легенді, інформує Radio Catalunya.

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Бекхем має намір запросити в Інтер зіркових гравців, і перший у списку саме уругваєць. За інформацією джерела, Бекс вже запропонував 32-річному страйкеру чотирирічний контракт на вигідних фінансових умовах.

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Якщо Суарес погодиться переїхати в США, то трансфер буде здійснений не раніше 2020 року, коли Інтер розпочне свої виступи в МЛС.

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Теги
Луїс Суарес Луїс Суарес Трансфери Девід Бекхем Девід Бекхем МЛС Інтер Маямі Інтер Маямі Світ
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