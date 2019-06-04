Бекхем запросив Луїса Суареса до свого клубу

Девід Бекхем готує зіркове підсилення для американського Інтера Маямі.

Нападник Барселони Луїс Суарес може поповнити склад клубу, який належить англійській легенді, інформує Radio Catalunya.

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Бекхем має намір запросити в Інтер зіркових гравців, і перший у списку саме уругваєць. За інформацією джерела, Бекс вже запропонував 32-річному страйкеру чотирирічний контракт на вигідних фінансових умовах.

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Якщо Суарес погодиться переїхати в США, то трансфер буде здійснений не раніше 2020 року, коли Інтер розпочне свої виступи в МЛС.