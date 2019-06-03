Барселона має 3 варіанти для підписання Неймара

Барселона прагне повернути Неймара і має для цього 3 опції.

Барселона знову замислилась над можливістю повернення своєї колишньої зірки Неймара, повідомляє Mundo Deportivo.

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Для цього іспанці мають 3 варіанти: керівництво хоче відходу Філіппе Коутінью, який не виправдав надій, Усман Дембеле має можливість возз'єднатись з Томасом Тухелем, з яким працював у Борусії Д, а також Іван Ракітіч, який також може покинути "блаугранас".

Неймар виступав за Барселону з 2013 по 2017 роки і у сезоні 2014/15 виграв требл.

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