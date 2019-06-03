"Талант приймає різні форми" – Барселона офіційно представила форму на сезон 2019/20

Барселона офіційно презентувала домашню форму на новий сезон.

Барселона офіційно представила новий комплект домашньої форми для сезону 2019/20. Каталонці виступатимуть у формі з незвичним орнаментом у клітинку традиційного синьо-гранатового кольору, схожу за дизайном на екіпіровку збірної Хорватії.

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"Новий комплект – це щось неймовірне. Вона трохи відрізняється від попередніх, але це 100% Барселона. Дизайн презентує зв'язок команди з уболівальниками", – прокоментував Піке на презентації нової форми.