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"Талант приймає різні форми" – Барселона офіційно представила форму на сезон 2019/20

20:40 27
"Талант приймає різні форми" – Барселона офіційно представила форму на сезон 2019/20
Мессі у новій формі Барселони / офіційний сайт ФК Барселона

Барселона офіційно презентувала домашню форму на новий сезон.

Барселона офіційно представила новий комплект домашньої форми для сезону 2019/20. Каталонці виступатимуть у формі з незвичним орнаментом у клітинку традиційного синьо-гранатового кольору, схожу за дизайном на екіпіровку збірної Хорватії.

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"Новий комплект – це щось неймовірне. Вона трохи відрізняється від попередніх, але це 100% Барселона. Дизайн презентує зв'язок команди з уболівальниками", – прокоментував Піке на презентації нової форми.

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Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона Іспанія Футбольна форма
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