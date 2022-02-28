Легенда світового футболу Девід Бекхем не зміг стояти осторонь військового вторгнення в Україну.

"Ситуація в Україні руйнівна та жахлива для громадян цієї країни. Як будь-якому батькові, мені боляче дивитися, що невинні діти живуть зараз у місці військових дій.

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Зі збільшенням ескалації конфлікту зростають і потреби дітей. Ви можете допомогти через організацію UNICEF", – цитує Бекхема BBC.

Весь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну на фоні російського вторгнення. Наші хлопці гідно здійснюють супротив та знищують сили ворога вже 5-й день.

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