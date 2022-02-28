Легенда мирового футбола Дэвид Бекхэм не смог стоять в стороне от военного вторжения в Украину.

"Ситуация в Украине разрушительна и ужасна для граждан этой страны. Как любому отцу, мне больно смотреть, что невинные дети живут сейчас в месте военных действий.

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С увеличением эскалации конфликта возрастают и потребности детей. Вы можете помочь через организацию UNICEF", – цитирует Бекхэма BBC.

Весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину на фоне российского вторжения. Наши ребята достойно сопротивляются и уничтожают силы врага уже 5-й день.

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