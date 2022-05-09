"Кріштіану – один із найкращих гравців світу останніх 15 років разом із Лео Мессі. Сподіваюся, він залишиться в Манчестер Юнайтед, це важливо для вболівальників. Це важливо для нього, і ми всі знаємо, як багато для нього означає Манчестер Юнайтед.

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Кріштіану, як і раніше, робить те, що у нього виходить найкраще – забиває і створює моменти. Те, що він робить у такому віці, справді неймовірне. Тож, сподіваюся, це продовжиться, і він залишиться ще на рік-два", – цитує Бекхема Manchester Evening News.

Нагадаємо, Роналду минулого літа знову став футболістом Манчестер Юнайтед. У нинішньому сезоні 37-річний португалець провів за "Червоних дияволів" 39 матчів, у яких забив 24 голи. Однак команда провалила сезон, навіть не кваліфікувавшись у наступний розіграш Ліги чемпіонів.

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