Повернення Роналду в Манчестер обернулося провалом. Кріштіану проводить хороший сезон, забивши 24 голи, однак команда тотально провалилася на всіх фронтах. Манчестер Юнайтед після розгрому від Брайтона остаточно втратив всі шанси вийти в Лігу чемпіонів.

Побиття Роналду і компанії у відеоогляді матчу Брайтон – Манчестер Юнайтед – 4:0

Таким чином Роналду вперше в кар'єрі може залишитися без ЛЧ. Він 19 років безперервно виступав у головному турнірі Європи за МЮ, Реал і Ювентус, але тепер може втратити цю можливість, якщо не змінить влітку клуб.

Кріштіану зараз вирішує свою долю, а допомагає йому сам Алекс Фергюсон. Роналду та Фергі живуть поруч у Чеширі та часто гостюють один в одного. Сер Алекс намагається переконати португальця залишитися та "захистити свою спадщину в МЮ, повідомляє Mirror.

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