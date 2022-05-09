"Криштиану – один из лучших игроков мира последних 15 лет вместе с Лео Месси. Надеюсь, он останется в Манчестер Юнайтед, это важно для болельщиков. Это важно для него, и мы все знаем, как много для него означает Манчестер Юнайтед.

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Криштиану по-прежнему делает то, что у него получается лучше всего – забивает и создает моменты. То, что он делает в этом возрасте, действительно невероятно. Так что, надеюсь, это продолжится, и он останется еще на год-два", – цитирует Бекхэма Manchester Evening News.

Напомним, Роналду прошлым летом снова стал футболистом Манчестер Юнайтед. В нынешнем сезоне 37-летний португалец провел за "Красных дьяволов" 39 матчей, в которых забил 24 гола. Однако команда провалила сезон, даже не квалифицировавшись в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

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