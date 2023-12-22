Луїс Суарес навіть у 36 років зі захватом очікує на новий етап своєї кар'єрі в Інтері Маямі.

"Я дуже радий та схвильований можливістю прийняти цей новий виклик у складі Інтера Маямі. Не можу дочекатися початку. Я готовий працювати, щоб втілити в життя мрію про завоювання більшої кількості титулів із цим великим клубом. Я з оптимізмом дивлюся на те, чого ми можемо досягти разом із нашими спільними амбіціями.

Суарес офіційно став одноклубником Мессі і Кривцова

Допоки я ношу кольори Інтера Маямі, зроблю все можливе, щоб потішити цих чудових уболівальників, про яких я так багато чув. З нетерпінням чекаю на возз'єднання з чудовими друзями та гравцями. Я також з нетерпінням чекаю на зустріч зі своїми новими товаришами по команді та тренерами", – цитує Суареса прес-служба Інтера. Ентузіазм поділяє і зірковий акціонер клубу Девід Бекхем.

"Ми дуже раді, що до нашого клубу приєднався гравець такого рівня, як Луїс, з його пристрастю до гри. Він приєднується до команди, яка надихає наступне покоління, і ми з нетерпінням чекаємо, коли він вийде на поле як з колишніми товаришами по команді, так і з молодими гравцями нашої академії", – заявив Бекхем.

Мессі з друзями, Бензема і завершення у 28 років – зірки, які проміняли Лігу чемпіонів на футбольну пенсію