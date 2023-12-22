"Я очень рад и взволнован возможностью принять этот новый вызов в составе Интера Майами. Не могу дождаться начала. Я готов работать, чтобы претворить в жизнь мечту о завоевании большего количества титулов с этим большим клубом. Я с оптимизмом смотрю на то, чего мы можем достичь вместе с нашими общими амбициями.

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Пока я ношу цвета Интера Майами, сделаю все возможное, чтобы радовать этих замечательных болельщиков, о которых я так много слышал. С нетерпением жду воссоединения с замечательными друзьями и игроками. Я также с нетерпением жду встречи со своими новыми товарищами по команде и тренерами", – цитирует Суареса пресс-служба Интера. Энтузиазм разделяет и звездный акционер клуба Дэвид Бекхэм.

"Мы очень рады, что к нашему клубу присоединился игрок такого уровня, как Луис, с его пристрастием к игре. Он присоединяется к команде, которая вдохновляет следующее поколение, и мы с нетерпением ждем, когда он выйдет на поле как с бывшими товарищами по команде, так и с молодыми игроками нашей академии", – заявил Бекхэм.

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