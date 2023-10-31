– Джихад, какая причина такого количества желтых карточек?

– В каждом матче я отдаюсь на сто процентов, наверное, такая моя заряженность и причина такого количества желтых карточек. Я еще раз прошу прощения у своих партнеров и болельщиков Кривбасса.

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– Бизи, ты уже третий месяц в Украине. Как тебе наша страна? Что нравится. Может, что-то для тебя необычно?

– Я поражен смелостью украинцев. Вами восхищается весь мир. Желаю Украине мира и скорейшей победы над рашистами. Если говорить о Кривом Роге, то хотелось бы отметить людей. Они здесь искренни и открыты, очень классно принимают нас. Благодарен всем за это, – сказал Бизимана в комментарии пресс-службе Кривбасса.

Добавим, что 26-летний руандиец в нынешнем сезоне успел провести 12 матчей, отличиться одним ассистом и нахватать 4 желтых карточки.

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