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Байєр визначився з остаточною ціною на Хаверца – німецькі ЗМІ впевнені у трансфері хавбека в АПЛ

16:56 - Читать на русском
Байєр визначився з остаточною ціною на Хаверца – німецькі ЗМІ впевнені у трансфері хавбека в АПЛ
Кай Хаверц / Фото ФК Байєр

Схоже, хавбек збірної Німеччини та Байєра Кай Хаверц все ближчий до переїзду з Бундесліги.

Байєр готовий відпустити Кая Хаверца, якщо потенційний покупець запропонує 100 млн євро, повідомляє kicker.

Челсі зможе підписати Хаверца лише за однієї умови, – журналіст

Німецьке видання переконує, що основним претнедентом на гравця є Челсі, де, ймовірно, 21-річний талант і продовжить кар'єру. Одна з умов Байєра, що вони попрощаються хавбеком лише після розіграшу Ліги Європи. В 1/8 фіналу ЛЄ "фармацевти" змагатимуться з Рейнджерс.

У нинішньому сезоні Бундесліги Хаверц провів 30 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 6-ма асистами.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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Теги
Трансфери Байєр Байєр Челсі Челсі Німеччина Кай Кай Хаверц Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Чемпіонату Німеччини
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