Челсі зможе підписати Хаверца лише за однієї умови, – журналіст

Лондонський Челсі має хороші шанси здійснити трансфер Кая Хаверца.
"Хаверц хоче покинути Байєр, оскільки клуб не кваліфікувався до Ліги чемпіонів.
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Через це Челсі необхідно здобути путівку до найпрестижнішого європейського турніру, якщо лондонці бажають його підписати", – зазначив журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.
Зазначимо, що Челсі все ще перебуває в зоні Ліги чемпіонів, маючи 60 очок після 35 турів, але ризикує не потрапити туди, оскільки Лестер з 59 пунктами має гру в запасі, а Манчестер Юнайтед дихає в потилицю, маючи 58 залікових балів.
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