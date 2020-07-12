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Челсі зможе підписати Хаверца лише за однієї умови, – журналіст

15:27 - Читать на русском
Челсі зможе підписати Хаверца лише за однієї умови, – журналіст
Кай Хаверц / Bild

Лондонський Челсі має хороші шанси здійснити трансфер Кая Хаверца.

"Хаверц хоче покинути Байєр, оскільки клуб не кваліфікувався до Ліги чемпіонів.

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Через це Челсі необхідно здобути путівку до найпрестижнішого європейського турніру, якщо лондонці бажають його підписати", – зазначив журналіст Крістіан Фальк у своєму твіттері.

Зазначимо, що Челсі все ще перебуває в зоні Ліги чемпіонів, маючи 60 очок після 35 турів, але ризикує не потрапити туди, оскільки Лестер з 59 пунктами має гру в запасі, а Манчестер Юнайтед дихає в потилицю, маючи 58 залікових балів.

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Англія Байєр Байєр Челсі Челсі Кай Кай Хаверц Трансфери Челсі
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