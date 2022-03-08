Леверкузенський Байєр також робить свій внесок у допомогу Україні під час війни проти жорстокої Росії.

Наступної неділі Байєр зіграє дербі з Кельном. Під цю подію клуб випустив спеціальну кремову форму з гербом Леверкузена та особливим лого. Всі гроші, отримані від продажу цієї форми, Байєр направить у різні установи для допомоги біженцям з України, інформує офіційний сайт.

Випущено 1930 екземплярів – відповідно до року заснування клубу. Ця ініціатива викликала такий ажіотаж, що всю форму вболівальники розмели за кілька хвилин. Клубний фаншоп навіть не витримав напливу. Така форма коштувала 80 євро. Тобто Байєр вже передасть на користь українців 155 тисяч євро.

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