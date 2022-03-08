Леверкузенский Байер также вносит свой вклад в помощь Украине во время войны против жестокой России.

В следующее воскресенье Байер сыграет дерби с Кельном. Под это событие клуб выпустил специальную кремовую форму с гербом Леверкузена и особым лого. Все деньги, полученные от продажи этой формы, Байер направит в разные учреждения для помощи беженцам из Украины, сообщает официальный сайт.

Выпущено 1930 экземпляров – согласно году основания клуба. Эта инициатива вызвала такой ажиотаж, что всю форму болельщики размели за несколько минут. Клубный фаншоп даже не выдержал наплыва. Такая форма стоила 80 евро. То есть, Байер уже передаст в пользу украинцев 155 тысяч евро.

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