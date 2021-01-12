Леверкузенський Байєр переміг франкфуртський Айнтрахт в 1/16 Кубка. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Німеччини, 1/16 фіналу

Байєр – Айнтрахт – 4:1

Голи: Аларіо, 27 (пен), Тапсоба, 49, Діабі, 67, 87 – Юнес, 6

Вилучення: Йонатан Та (Б)

Байєр та Айнтрахт видали досить цікавий поєдинок. Вже в дебюті поєдинку "орли" перехопили ініціативу та після вдалого розіграшу забили – відзначився Юнес ударом з льоту після передачі з флангу. "Фармацевти" оговтались в середині першої 45-хвилинки, забивши з пенальті.

Айнтрахт підтвердив повернення Йовіча

Другий тайм подарував глядачам ще три голи і вилучення на додачу. Спершу Тапсоба вдало замкнув подачу зі штрафного, пізніше Діабі оформив ефектний дубль, коли Айнтрахт побіг відіграватись. Між двома м'ячами француза Йонатан Та примудрився отримати червону за фол останньої надії. "Орли" нічим ефективним не відповіли.

4:1 – підопічні Боса без проблем крокують в 1/8 фіналу Кубка Німеччини. Айнтрахт припиняє боротьбу за трофей.

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