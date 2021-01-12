Леверкузенский Байер победил франкфуртский Айнтрахт в 1/16 Кубка. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Кубок Германии, 1/16 финала

Байер – Айнтрахт – 4:1

Голы: Аларио, 27 (пен), Тапсоба, 49, Диаби, 67, 87 – Юнес, 6

Удаление: Ионафан Та (Б)

Байер и Айнтрахт выдали достаточно интересный поединок. Уже в дебюте поединка "орлы" перехватили инициативу и после удачного розыгрыша забили – отличился Юнес ударом с лету после передачи с фланга. "Фармацевты" опомнились в середине первой 45-минутки, забив с пенальти.

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Второй тайм подарил зрителям еще три гола и удаления в придачу. Сначала Тапсоба удачно замкнул подачу со штрафного, позже Диаби оформил эффектный дубль, когда Айнтрахт побежал отыгрываться. Между двумя мячами француза Ионатан Та умудрился получить красную за фол последней надежды. "Орлы" ничем эффективным не ответили.

4:1 – подопечные Босса без проблем идут в 1/8 финала Кубка Германии. Айнтрахт прекращает борьбу за трофей.

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