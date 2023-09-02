У суботу 3-й тур чемпіонату Німеччини подовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 3-й тур

Байєр – Дармштадт – 5:1

Голи: Боніфейс, 21, 61, Паласіос, 49, Хофманн, 67, Гложек, 83 – Вільгельмссон, 25

Вердер – Майнц – 4:0

Голи: Дукш, 4 (п.), Стаге, 54, Біттенкур, 82, Н'їнман, 84

Хоффенхайм – Вольфсбург – 3:1

Голи: Брукс, 45+2, Байєр, 60, Сков, 75 – Томаш, 36

Штутгарт – Фрайбург – 5:0

Голи: Фюхріх, 8, 62, Гірассі, 17, 19, Мійо, 75

Аугсбург – Бохум – 2:2

Голи: Бельйо, 35, Деміровіч, 63 – Асано, 45+3, 65

Борусія Д примудрилась розгубити 2:0 і подарувала перше очко абсолютному новачку Бундесліги

Байєр вказав на місце новачку Бундесліги Дармштадту. Господарі забили в середині тайму, однак, одразу ж пропустили у відповідь – на перерву команди пішли за нічийного рахунку. Хабі Алонсо зумів правильно мотивувати своїх підопічних і після відпочинку "фармацевти" відвантажили у ворота суперника чотири сухих м'ячі і, як наслідок, піднялись на першу сходинку турнірної таблиці.

Вердер після поразок від Баварії і Фрайбурга сповна відірвався на Майнці. Дукш вже на перших хвилинах реалізував пенальті, а по перерві бременці закріпили свій успіх ще трьома влучними пострілами.

Хоффенхайм зупинив переможну ходу Вольфсбурга, завдавши "вовкам" дебютної поразки в сезоні. Господарям довелось відігруватись після гола Томаша наприкінці першого тайму – Брукс встиг забити гол у роздягальню. Після відпочинку господарі ще двічі засмутили Куна Кастелса і обійшли суперника у турнірній таблиці.

Штутгарт несподівано розтрощив Фрайбург. П'ять голів "швабів" виявилось більш ніж достатньо, аби злетіти на другу сходинку Бундесліги. Звісно, до моменту, поки свої матчі не проведуть конкуренти.

У ще одному матчі Бохум на виїзді врятував нічию з Аугсбургом. Гості тримали суперника в тонусі і примудрялись відігруватись одразу після пропущеного гола. Як наслідок, бойова нічия 2:2.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ