Кубок Німеччини, півфінал

Байєр – Фортуна – 4:0

Голи: Фрімпонг, 7, Адлі, 20, Вірц, 35, 60 (пен)

Найбільший страх цього феноменального Байєра – повторити історію сезону-2001/02 і залишитися без трофеїв. Хабі Алонсо робить все можливе, щоб уникнути такої долі. У Бундеслізі 13 очок відриву від Баварії, а в Кубку Німеччини для Леверкузена розчистили дорогу. У першому півфіналі грали Саарбрюкен і Кайзерслаутерн, в другому – Байєр приймав Фортуну.

Кайзерслаутерн завершив казку сенсаційної вискочки та вийшов у фінал Кубка Німеччини

Алонсо виставив оптимальний склад, тому все стало зрозуміло в першому таймі. Господарі просто рознесли суперника, забиваючи на будь-який смак. Після комбінацій в чужому штрафному майданчику м'яч відскочив до Фрімпонга, який відкрив рахунок. Потім Вірц розігнав контратаку та асистував Адлі. Ще через кілька хвилин "аптекарі" запресингували Фортуну – Вірц поклав легкий гол.

У другому таймі Флоріан з пенальті довершив розгром Дюссельдорфа. Байєр вийшов у фінал Кубка Німеччини, де зустрінеться з представником другої ліги Кайзерслаутерном. Титульний матч запланований на 25 травня в Берліні.