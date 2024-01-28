Байєр підписав дивну заміну найкращому бомбардиру – форвард, який не забив жодного гола в нинішньому чемпіонаті
Байєр продовжить чемпіонську битву в Бундеслізі з дещо сумнівними центральними нападниками.
Новачком "фармацевтів" став 31-річний форвард Борха Іглесіас, інформує прес-служба лідера Бундесліги.
Баварія за 30 млн офіційно придбала захисника, якого вибила з Ліги чемпіонів
За неофіційними даними, Байєр заплатить Бетісу 1,5 млн євро за оренду до кінця сезону, а влітку матиме право повноцінного викупу ще за 8 млн. Борха три сезони поспіль забивав 10+ голів у чемпіонаті і дослужився до дебюту в збірній Іспанії. Втім, нинішня кампанія складалася для нього важко – жодного гола в Ла Лізі.
Байєру довелося екстрено шукати нового нападника після втрати найкращого бомбардира Віктора Боніфейса, який зазнав серйозної травми у розташуванні збірної Нігерії.
Байєр несподівано втратив очки у матчі з Борусією М – Баварія майже наздогнала Алонсо і Ко на вершині Бундесліги