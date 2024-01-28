Новачком "фармацевтів" став 31-річний форвард Борха Іглесіас, інформує прес-служба лідера Бундесліги.

Баварія за 30 млн офіційно придбала захисника, якого вибила з Ліги чемпіонів

За неофіційними даними, Байєр заплатить Бетісу 1,5 млн євро за оренду до кінця сезону, а влітку матиме право повноцінного викупу ще за 8 млн. Борха три сезони поспіль забивав 10+ голів у чемпіонаті і дослужився до дебюту в збірній Іспанії. Втім, нинішня кампанія складалася для нього важко – жодного гола в Ла Лізі.

Байєру довелося екстрено шукати нового нападника після втрати найкращого бомбардира Віктора Боніфейса, який зазнав серйозної травми у розташуванні збірної Нігерії.

Байєр несподівано втратив очки у матчі з Борусією М – Баварія майже наздогнала Алонсо і Ко на вершині Бундесліги