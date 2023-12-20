В рамках 16-го туру чемпіонату Німеччини 2023/24 Байєр, Баварія і Штутгарт здобули синхронні перемоги. Звіт про їхні матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2023/24, 16-й тур

Байєр – Бохум – 4:0

Голи: Шик, 30 (пен), 32, 45+1, Боніфейс, 69

Вольфсбург – Баварія – 1:2

Голи: Арнольд, 45+1 – Мусіала, 33, Кейн, 43

Штутгарт – Аугсбург – 3:0

Голи: Ундав, 18, Гірассі, 45+1, Фюхріх, 69

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Байєр у рідних стінах влаштував розгром Бохуму – причому Патрік Шик оформив хет-трик за 16 хвилин, з 30-ї по 46-ту. Ще одним м'яч провів Боніфейс, у якого вже 17 результативних дій (10 голів, 7 асистів) у перших 16-ти турах після переходу в Бундеслігу. Тільки Дієго у 2006-му та Кейн у 2023-му "пробивали" цю планку швидше (за 15 і 9 турів відповідно).

Леверкузен виграв 22 з 35-ти матчів Бундесліги у 2023 році, що є новим клубним рекордом. Крім того, підопічні Хабі Алонсо не програли жодного з 25-ти офіційних матчів у поточному сезоні (22 перемоги, 3 нічиї) – ще ніколи німецькі команди не починали сезон з такої безпрограшної серії.

Баварія гостювала у Вольфсбурзі, здобувши скромнішу перемогу – 1:2. Двома асистами відзначився Мюллер, який нещодавно оновив свій контракт з мюнхенським клубом. Кейн не зміг покинути поле без забитого м'яча – таким чином, він оформив 26 результативних дій у поточному чемпіонаті (21 гол, 5 асистів). Англієць повторив досягнення торішнього лідера сезону за цим показником (Рандаля Коло Муані).

Штутгарт же спокійно розгромив Аугсбург. Комфортну перевагу в рахунку шваби оформили ще у першому таймі зусиллями Ундава й Гірассі, а в середині другого Фюхріх добив гостей. 3:0. Завдяки цьому успіху команда зберегла за собою третю позицію.

Таким чином, на вершині Бундесліги перед зимовою паузою нічого не змінилось. Байєр лідирує з 42 очками, Баварія відстає на чотири бали, а Штутгарту бракує восьми. Наступний тур у чемпіонаті Німеччини стартує аж 12 січня.

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