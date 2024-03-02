У суботу 24-й тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Бундесліга, 24-й тур

Бохум – РБ Лейпциг – 1:4

Голи: Віттек, 7 – Ольмо, 30, Опенда, 68, Ордець, 71 (аг.), Поульсен, 73

Вилучення: Квартенг, 86 (Бохум, червона картка)

Дармштадт – Аугсбург – 0:6

Голи: Тітц, 2, 85, Єнсен, 12, Деміровіч, 20, 29, Варгас, 25

Хайденхайм – Айнтрахт – 1:2

Голи: Пірінгер, 59 – Гімбер, 39 (аг.), Нкунку, 49

Майнц – Борусія М – 1:1

Голи: Буркардт, 12 – Нгуму, 55

Вилучення: Кор, 84 (Майнц, друга жовта картка)

Уніон Берлін – Борусія Д – 0:2

Голи: Адейємі, 41, Маатсен, 90

Вольфсбург – Штутгарт – початок матчу о 19:30

Баварія знову оступилась, розписавши нічию з Фрайбургом – Байєр отримав шанс відірватись на 10 очок

РБ Лейпциг на виїзді впевнено здолав Бохум. Господарі шокували суперника вже на перших хвилинах, але Сімонс зовсім скоро зумів відновити статус-кво. Арбітр, однак, гол не зарахував і вдруге вболівальники побачили м'яч у сітці аж в середині тайму. По перерві Опенда вивів "биків" вперед, а згодом Ордець зрізав сферу у власні ворота. Поульсен добив рурців і дозволив Лейпцигу закріпитись на п'ятій сходинці турнірної таблиці.

Дармштадт підтвердив реноме головного невдахи сезону у матчі з Аугсбургом, пропустивши від суперника 6 сухих голів. Баварцям вдалось піднятись одразу на десяту сходинку, тоді як новачок Бундесліги залишається головним кандидатом на пониження у класі.

Айнтрахт у гостях втримав перемогу над Хайденхаймом. "Орлам" вдалось перервати триматчеву безвиграшну серію і закріпити свої позиції у зоні Ліги конференцій.

Дортмундська Борусія здобула непросту перемогу над Уніоном. "Джмелі" забили берлінцям гол у роздягальню, але попри незначну перевагу рахунок залишався хитким до останньої хвилини, аж поки Маатсен не зняв всі питання щодо володаря трьох очок. Борусія продовжує випереджати РБ Лейпциг на одне очок і відстає від топ-3 на 3 пункти.

У ще одній грі Майнц вдома відібрав очки у менхенгладбаської Борусії, розписавши з нею бойову нічию. Наприкінці зустрічі господарі залишились у меншості, але "жеребці" не змогли реалізувати чисельну перевагу. "Карнавальники" залишаються на дні турнірної таблиці і мають відрив від Дармштадта лише у 3 бали.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ