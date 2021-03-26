Захисник Баварії Альфонсо Девіс дуже продуктивно зіграв за свою збірну.

ЧС-2022. Кваліфікація, 1 тур

Канада – Бермудські острови – 5:1

Голи: Ларін, 19, 27, 69, Ларія, 53 Корбену, 81 – Крічлоу, 63

Гармата Лєвандовскі у драматичному трилері – відеоогляд матчу Угорщина – Польща – 3:3

Канадець допоміг національній команді феєрично почати боротьбу за путівку на чемпіонат світу в Катарі. Канада розгромила Бермудські острови, пропустивши лише через жахливий ляп власного голкіпера.

Головною зіркою поєдинку став форвард Бешикташа Кайл Ларін, який забив три голи. Однак не меншої уваги заслуговує Девіс. Захисник Баварії продемонстрував, що володіє величезним атакувальним потенціалом. Альфонсо вийшов на позиції лівого вінгера та відзначився трьома гольовими передачами.

Гучний Пуккі: лідер Фінляндії загрожує Україні та йде на історичний рекорд – грав з Раулем, проклав маршрут Шведу і Коно