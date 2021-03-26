У першому матчі відбору команди видали неймовірний матч. Угорці забивали першими, але поляки щоразу знаходили у собі сили відігратися. При чому, ефектну крапку поставив Роберт Лєвандовскі, а на останніх секундах гри ще й вилучення було. Справжній трилер!

Відбір до ЧС-2022: Англія не помітила Сан-Маріно, суперник України не встояв проти Румунії, Лєвандовскі врятував Польщу

Цей результат дозволив командам розташуватися посередині секстету І. Нагорі – Англія та Албанія, які свої матчі виграли. Вже у наступному турі Польща та Угорщина матимуть хороші шанси розжитися дебютними перемогами, адже грати належить проти Андорри та Сан-Маріно відповідно.