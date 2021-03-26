Защитник Баварии Альфонсо Дэвис очень продуктивно сыграл за свою сборную.

ЧМ-2022. Квалификация, 1 тур

Канада – Бермудские острова – 5:1

Голы: Ларин, 19, 27, 69, лари, 53 Корбену, 81 –Кричлоу, 63

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Канадец помог национальной команде феерично начать борьбу за путевку на чемпионат мира в Катаре. Канада разгромила Бермудские острова, пропустив только из-за ужасного ляпа собственного голкипера.

Главной звездой поединка стал форвард Бешикташа Кайл Ларин, который забил три гола. Однако не меньшего внимания заслуживает Дэвис. Защитник Баварии показал, что обладает огромным атакующим потенциалом. Альфонсо вышел на позиции левого вингера и отметился тремя голевыми передачами.

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