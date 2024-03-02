Томас Тухель ризикує не протриматися на тренерському містку Баварії навіть до кінця сезону.

Невихід у чвертьфінал ЛЧ майже гарантовано означатиме негайне звільнення 50-річного фахівця, повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг.

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Тухель заздалегідь повідомив, що покине свою посаду наприкінці сезону. Втім, результати Баварії жахають вже зараз. Мюнхенці вилетіли з Кубка Німеччини, в Бундеслізі ризикують відстати від Байєра на 10 очок, а перший матч 1/8 фіналу ЛЧ мінімально програли Лаціо. Якщо "ротен" 5 березня не відіграються на своєму полі, то Тухеля виженуть раніше.

Баварія була зовсім не готовою до такого провалу та екстреної зміни тренера. Чемпіони Німеччини не мають готового тимчасового варіанту і сподіваються таки дотерпіти до літа, щоб забрати Хабі Алонсо з Байєра.

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