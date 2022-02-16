Шикарний Зальцбург замучив Баварію

На вихідних Баварія зазнала фіаско, пропустивши 4 від Бохума. Юліан Нагельсманн зробив висновки – відмовився від провального експерименту з одним опорником і повернувся до робочої останнім часом схеми з трьома захисниками. Формація, схожа на олдскульні WM: дві "десятки", атакувальні Коман і Гнабрі на флангах, Толіссо в центрі поруч з Кімміхом.

Ці зміни були спрямовані на стабілізацію команди, але нічого не вийшло. Баварія знову постала дуже вразливою до швидких контрвипадів. Масована група атаки, в яку Нагельсманн засунув усіх 5 головних зірок, мала компенсувати ненадійну оборону. Лєвандовскі та Ко мали створювати більше моментів, чим Зюле і Ко подарують Зальцбургу.

А все було навпаки. Різкі "бики" прекрасно користувалися кожною помилкою гостей і відразу вибігали в атаку. Камара вичищав центр поля і точними дальніми передачами знаходив попереду Адейємі, Аронсона та Адаму. Останній вимушено вийшов на заміну через травму Окафора. А через 10 хвилин відкрив рахунок. Класичний контрвипад Зальцбурга: Адеємі зачепився за м'яч, Адаму розстріляв Ульрайха.

Баварія здобула комфортні умови тільки після перерви

Баварія до перерви створювала моменти тільки після ефективних дій Гнабрі. Серж тричі небезпечно пробив (раз неточно, двічі заблокували) і створив супершанс для Сане. На початку другого тайму першу скрипку перехопив Коман, але знову ж таки це був креатив окремого футболіста у відриві від команди. Але з часом перевага Баварії почала зростати.

Схема Нагельсманна ефективна тоді, коли вдається захопити ініціативу та домінувати на чужій половині. Австрійці абсолютно заслужено виграли перший тайм: висока інтенсивність, пресинг, хороша організація гри на обох кінцях поля. А в другому таймі Зальцбург втратив у швидкості, сів глибше і не вибігав у контратаки. Мюнхену вдалося перевести гру в потрібний режим.

З 55-ї хвилини по 80-ту господарі не завдали жодного акцентованого удару, а Баварія почала плести мережива. Гостро били Коман і Сане, з'явилися моменти в Мюллєра. Коман і Сане скористалися вільним простором і розірвали оборону Зальцбурга – врятував голкіпер. Мюнхен нарощував тиск, гол вже ставав питанням часу, але тут чергова помилка... Адейємі вирвався на ворота і, на щастя гостей, програв дуель Ульрайху.

На останній хвилині основного часу Баварія вирвала нічию. Павар закинув у штрафний майданчик, Мюллєр скинув на дальню стійку, а Коман зрівняв рахунок. Трішки не дотерпіли австрійці, але підсумковий рахунок цілком заслужений. Зальцбург виграв тайм, у якому був кращим, і Баварія виграла тайм, у якому була кращою. Все вирішиться у матчі-відповіді.

Адейємі вже у Дортмунді

На Каріма Адейємі полює пів Європи. Однак він вже визначився зі своїм майбутнім. Він перейде в Борусію – шляхом Холанда, на заміну Холанду. Це ще не офіційно, але форвард узгодив перехід, питання тільки в компенсації для Зальцбурга.

Сьогодні Карім показав, що готовий до Бундесліги. Шикарна швидкість, шикарна робота з м'ячем. Адейємі вже на початку матчу підстеріг помилку Зюле і міг забивати. Потім обікрав у штрафному Павара і претендував на пенальті. Розігнав гольову атаку, мав ще один супершанс і постійно тримав у напрузі повільний захист Баварії.

Окрім головної зірки Зальцбурга, хочеться відзначити центрхава Камара (78% виграних єдиноборств) та креативного хавбека Аронсона. На високому рівні відпрацював дует центрбеків Вьобер-Соле – завдяки їхнім зусиллям загубився сам Лєвандовскі. У Роберта жодного удару за весь матч. Нонсенс.

Дуже приємно здивував голкіпер Кьон. Швейцарець вважається слабким місцем Зальцбурга, проте сьогодні неймовірним – 7 сейвів після ударів з меж штрафного. Ну, і Маттіас Яйссле. Талановитий 33-річний коуч. Ні, він не новий Нагельсманн. У нього помітний власний почерк. Фантастична робота з молодою командою.