Влітку одним з головних завдань Барселони буде підписання захисника. Головна складність полягає в тому, що він повинен бути вільним агентом, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, каталонці вже давно дивляться у бік оборонців Челсі – Рюдігера та Крістенсена. Однак німець вимагає величезну зарплату, а данець близький до підписання нового контракту. Вирішенням проблеми може стати Матіас Гінтер з гладбахської Борусії. Він уже підтвердив, що влітку змінить клуб.

Щоправда, Барселоні доведеться виграти конкуренцію за переможця ЧС-2014 у складі збірної Німеччини в Баварії та міланського Інтера.

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