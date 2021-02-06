Баварія витратила чимало зайвого часу перед вильотом в Катар, де відбувається клубний чемпіонат світу.

Чемпіонам Німеччини не давали дозвіл на виліт, тому гравці, тренери та персонал були змушені 7 годин сидіти в аерпорту, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Баварія планувала вирушати з Берліна відразу після завершення матчу Бундесліги проти Герти(1:0). Виліт призначили на 00:15, але зрештою він відбувся близько сьомої ранку. Крім того, о дев'ятій годині довелося робити зупинку в Мюнхені для заміни пілотів.

Нагадаємо, Баварія розпочне свій шлях на клубному ЧС з півфіналу – 8 лютого "ротен" зустрінуться з єгипетським Аль-Ахлі.

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