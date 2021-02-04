Клубний чемпіонат світу, 1/4 фіналу

УАНЛ Тігрес – Ульсан Хьонде – 2:1

Голи: Жиньяк, 38, 45+5 (пен.) – Кім Кі Хі, 24

Аль-Духайль – Аль-Ахлі – 0:1

Гол: Ель-Шахат, 30

У першому поєдинку зустрічалися мексиканський Тігрес та корейський Ульсан Хьонде. Командам вистачило одного тайму, щоб визначити володаря путівки у півфінал. Кім Кі Хі відкрив рахунок, однак "тигри" оформили повноцінний камбек зусиллями своєї головної зірки – Андре-П'єра Жиньяка. Спочатку французький форвард скористався скидкою партнера після кутового, а перед свистком на перерву чітко реалізував пенальті, який сам і заробив.

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Єгипетський Аль-Ахлі вибив Аль-Духайль, у основі якого вийшли екс-півзахисник Динамо Дуду та іменитий центрбек Мехді Бенатія. Опонент не мав гравців такого калібру у складі, проте показав неймовірну самовіддачу та ефективність. На 30 хвилині Ель-Шахат точно пробив з-за меж карного майданчика. Майже відразу єгиптяни могли подвоїти перевагу, але VAR помітив кількасантиметровий офсайд у Бвулайї.

У другій половині Аль-Ахлі довелося витримати серйозний натиск (12 ударів від гравців Аль-Духайля), щоб заслужити шанс зустрітися з Баварією у півфіналі. Іншу пару сформували Палмейрас та Тігрес.

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