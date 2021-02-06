Бавария потратила немало лишнего времени перед вылетом в Катар, где проходит клубный чемпионат мира.

Чемпионам Германии не давали разрешение на вылет, поэтому игроки, тренеры и персонал были вынуждены 7 часов сидеть в аэрпорте, сообщает официальный сайт клуба.

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Бавария планировала отправляться из Берлина сразу после завершения матча Бундеслиги против Герты (1:0). Вылет назначили на 00:15, но в итоге он состоялся около семи утра. Кроме того, в девять часов пришлось делать остановку в Мюнхене для замены пилотов.

Напомним, Бавария начнет свой путь на клубном ЧМ с полуфинала – 8 февраля "ротен" встретятся с египетским Аль-Ахли.

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