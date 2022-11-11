Дортмундська Борусія підходила до зустрічі у Менхенґладбасі, тримаючись на дистанції у 6 очок від першої позиції. До другої "джмелям" було значно ближче – треба було лише здобути перемогу. "Жеребці", своєю чергою, могли піднятись аж на сьому сходинку, в зону Ліги конференцій.

Господарі так налаштувались, що відкрило рахунок вже на 4-й хвилині завдяки влучному пострілу Хофмана під ближню стійку. Гості відігрались на 19-й внаслідок шикарної закидушки від Беллінгема, після якої Бранду залишалось тільки поставити корпус і пробити з восьми метрів. 1:1!

В цілому, поєдинок виглядав надзвичайно весело. Що і говорити, коли підопічні Даніеля Фарке награла на 1,99 очікуваних голи, а підопічні Едіна Терзіча – аж на 3,34. Моментів виникало обмаль. Вболівальники отримували справжнє задоволення від футболу в обох таймах.

Виключенням стали фани Дортмунда. Їхня команда, змарнувавши купу фантастичних моментів, пропустила ще три голи. Два з них були проведені з різницею у чотири хвилини – на 26-й Бенсебаїні замкнув подачу Хофмана зі штрафного, а на 30-й Тюрам реалізував вихід віч-на-віч. 3:1!

"Жовто-чорні" скоротили відставання в рахунку перед перервою. Героєм став Шлоттербек, який зіграв на добиванні після подачі з кутового й замикання від Зюле. На 43-й хвилині гості могли й третій гол забити, однак 20-річний голкіпер Ольховскі примудрився парирувати постріл Малена з лінії воротарського.

На перших же секундах другого тайму "жеребці" покарали Дортмун за марнотратство. Хофман викотив передачу під удар Коне, а той пробив з рикошетом від Хуммельса – 4:2! Був і п'ятий гол, забитий Хофманом внаслідок чергової грубої помилки Хуммельса, але його не зарахували через фол в атаці.

Рахунок міг змінитись ще не раз, але футболісти не реалізували свої нагоди. У підсумку, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Борусії М!