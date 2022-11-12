У неділю у 15-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 15-й тур

Вердер – РБ Лейпциг – 1:2

Голи: Гросс, 57 – Сілва, 13, Шлагер, 70

Аугсбург – Бохум – 0:1

Гол: Антві-Аджей, 58

Нереалізований пенальті: Беріша, 61 (Аугсбург)

Байєр – Штутгарт – 2:0

Голи: Діабі, 30, Та, 82

Герта – Кельн – 2:0

Голи: Канга, 9, Ріхтер, 54

Хоффенхайм – Вольфсбург – 1:2

Голи: Баумгартнер, 42 – Кабак, 45+5 (аг.), Баку, 56

Борусія М впевнено перемогла Борусію Д – "джмелі" втратили шанс піднятись на другу позицію

РБ Лейпциг продовжує впевнено підніматися турнірною таблицею. Вольова перемога над Вердером на виїзді дозволила підопічним Марко Розе окупувати другу сходинку, наблизившись до Баварії.

Бохум з Іваном Ордецем у складі оформив другу перемогу поспіль (цього разу виїзну), здолавши Аугсбург. Цікаво, що господарі могли одразу ж зрівянит рахунок, однак Беріша не зумів реалізувати пенальті. Звитяга, однак, не дозволило рурцям покинути передостанню сходинку Бундесліги.

Приходить до тями і Байєр. Леверкузенці після тривалої серії невдач здобули вже третю поспіль перемогу, переїхавши Штутгарт. Забивши по м'ячу у кожному з таймів (ще один гол не було зараховано через офсайд), "фармацевти" піднялись з підвалин турнірної таблиці вже на одинадцяту сходинку.

Берлінська Герта у битві аутсайдерів здолала Кельн, а Хоффенхайм не втримав перемогу з Вольфсбургом – автогол Кабака і м'яч Баку дозволили "вовкам" обійти сусіда.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ