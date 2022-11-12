РБ Лейпциг піднявся на другу сходинку Бундесліги, Бохум з Ордецем знову тріумфує, Байєр ожив після тотального провалу
У неділю у 15-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 15-й тур
Вердер – РБ Лейпциг – 1:2
Голи: Гросс, 57 – Сілва, 13, Шлагер, 70
Аугсбург – Бохум – 0:1
Гол: Антві-Аджей, 58
Нереалізований пенальті: Беріша, 61 (Аугсбург)
Байєр – Штутгарт – 2:0
Голи: Діабі, 30, Та, 82
Герта – Кельн – 2:0
Голи: Канга, 9, Ріхтер, 54
Хоффенхайм – Вольфсбург – 1:2
Голи: Баумгартнер, 42 – Кабак, 45+5 (аг.), Баку, 56
Борусія М впевнено перемогла Борусію Д – "джмелі" втратили шанс піднятись на другу позицію
РБ Лейпциг продовжує впевнено підніматися турнірною таблицею. Вольова перемога над Вердером на виїзді дозволила підопічним Марко Розе окупувати другу сходинку, наблизившись до Баварії.
Бохум з Іваном Ордецем у складі оформив другу перемогу поспіль (цього разу виїзну), здолавши Аугсбург. Цікаво, що господарі могли одразу ж зрівянит рахунок, однак Беріша не зумів реалізувати пенальті. Звитяга, однак, не дозволило рурцям покинути передостанню сходинку Бундесліги.
Приходить до тями і Байєр. Леверкузенці після тривалої серії невдач здобули вже третю поспіль перемогу, переїхавши Штутгарт. Забивши по м'ячу у кожному з таймів (ще один гол не було зараховано через офсайд), "фармацевти" піднялись з підвалин турнірної таблиці вже на одинадцяту сходинку.
Берлінська Герта у битві аутсайдерів здолала Кельн, а Хоффенхайм не втримав перемогу з Вольфсбургом – автогол Кабака і м'яч Баку дозволили "вовкам" обійти сусіда.