Колишній футболіст Крістал Пелас Олівер Спеддінг помер у віці 34 років. Про це повідомив The Sun.

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Англійське видання не розкрило причини смерті екс-гравця. Спеддінг так і не зміг побудувати успішну кар'єру футболіста. Після того як він покинув Крістал Пелас, чоловік займався декоруванням, перш ніж піти в порно індустрію. Спеддінг зустрічався зі зіркою фільмів для дорослих Софі Андерсон.

Олівер Спеддінг також виступав за напівпрофесійний клуб Кройдон, яки наразі грає у першому дивізіоні Східної ліги південних графств.

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