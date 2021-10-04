Айнтрахт обіграв Баварію в рамках 7-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Чинний чемпіон Німеччини несподівано поступився Айнтрахту, хоча саме господарі зуміли відкрити рахунок. Це перша поразка Баварії у нинішньому сезоні, яка до цього лише одного разу зіграла внічию у всіх турнірах. Решта – перемоги.

Айнтрахт здобув сенсаційну перемогу над Баварією, Байєр розгромив Армінію й наздогнав мюнхенців на вершині таблиці

Осічкою мюнхенців скористався Байєр, який за очками зрівнявся з командою Юліана Нагельсманна на вершині турнірної таблиці.