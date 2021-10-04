Баварія зазнала першої поразки у сезоні – відеоогляд матчу проти Айнтрахта – 1:2
09:34 - Читать на русском
Айнтрахт обіграв Баварію в рамках 7-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Філіп Костіч 83’
83’ Філіп Костіч
Чинний чемпіон Німеччини несподівано поступився Айнтрахту, хоча саме господарі зуміли відкрити рахунок. Це перша поразка Баварії у нинішньому сезоні, яка до цього лише одного разу зіграла внічию у всіх турнірах. Решта – перемоги.
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