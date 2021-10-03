У неділю 7-й тур чемпіонату Німеччини завершували три поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 7-й тур

Майнц – Уніон Берлін – 1:2

Голи: Інгвартсен, 39 – Авоньї, 70, 73

Вилучення: Кор, 90+2 (Майнц, друга довта картка)

Баварія – Айнтрахт – початок матчу о 18:30

Армінія – Байєр – початок матчу о 20:30

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Недільну програму 7-го туру відкривала зустрічі між сусідами по турнірній таблиці – Майнцом та Уніоном. Доволі рівний перший тайм пройшов у запеклій боротьбі за центр поля і завершився голом від господарів: Карім Онісіво міг забивати сам, але не пошкодував передачі для партнера і Маркус Інгвартсен влучним пострілом запалив своє прізвище на табло.

В середині другого тайму берлінці зрівняли: Крузе довгим пасом вивів на ворота Авоньї, той відірвався від одного захисника, на ліній штрафного майданчика рукою відштовхнув іншого і пробив у дальній кут. За три хвилини він же, змістившись трохи вправо, забив практично гол-близнюк. Вже у доданий час Кор побачив перед собою другу жовту картку і залишив Майнц у меншості, однак це ніяк не повпливало на підсумковий результат.

Перемога дозволила Уніону набрати 12 очок і піднятись на 7 сходинку турнірної таблиці Бундесліги, Майнц з 10-ма пунктами опустився на дев'ятий щабель.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ