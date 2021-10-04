Бавария потерпела первое поражение в сезоне – видеообзор матча против Айнтрахта – 1:2
09:35 - Читати українською
Айнтрахт обыграл Баварию в рамках 7-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
Филип Костич 83’
83’ Филип Костич
Действующий чемпион Германии неожиданно уступил Айнтрахту, хотя именно хозяева сумели открыть счет. Это первое поражение Баварии в нынешнем сезоне, которая до этого лишь однажды сыграла вничью во всех турнирах.
Айнтрахт одержал сенсационную победу над Баварией, Байер разгромил Арминию и догнал мюнхенцев на вершине таблицы
Осечкой мюнхенцев воспользовался Байер, который по очкам сравнялся с командой Юлиана Нагельсманна на вершине турнирной таблицы.
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