Айнтрахт обыграл Баварию в рамках 7-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Действующий чемпион Германии неожиданно уступил Айнтрахту, хотя именно хозяева сумели открыть счет. Это первое поражение Баварии в нынешнем сезоне, которая до этого лишь однажды сыграла вничью во всех турнирах.

Айнтрахт одержал сенсационную победу над Баварией, Байер разгромил Арминию и догнал мюнхенцев на вершине таблицы

Осечкой мюнхенцев воспользовался Байер, который по очкам сравнялся с командой Юлиана Нагельсманна на вершине турнирной таблицы.