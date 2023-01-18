Воротар Борусії М та збірної Швейцарії Ян Зоммер вже за крок від переходу в Баварію.

Трансфер Зоммера в Баварію вже завершений, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Зазначається, що контракт розрахований до червня 2025 року, а мюнхенці заплатять 8 млн + ще 1,5 млн будуть виплачені бонусами. Вже в наступні кілька годин Зоммер пройде медогляд.

Додамо, що Ян провів 11 матчів за Борусію М в поточному сезоні, в яких пропустив 14 м'ячів, а в 4 поєдинках втримав ворота в недоторканності.

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