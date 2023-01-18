Преса наполегливо відправляє 34-рінчого швейцарця у Баварію, де він має замінити травмованого Мануеля Нойєра. Борусія намагалася блокувати переїзд Зоммера у Мюнхен, але тепер з'явилися передумови для прощання з голкіпером.

Баварія та Борусія М не можуть погодити трансфер Зоммера – воротар не влаштовує бунт з однієї причини

За інформацією Get French Football, менхенгладбаський клуб вже має кандидата на заміну своєму лідеру. Борусія М намагається переманити партнера Зоммера по збірній Швейцарії Йонаса Омліна. Німецький клуб наразі готує пропозицію Монпельє, який розраховує заробити 10 мільйонів євро.

Якщо "жеребцям" вдасться домовитися про перехід Омліна, ніщо не заважатиме їм відпустити Зоммера в Баварію. Якщо ж угода зірветься, то Борусія цілком може залишити Яна в команді до літа попри ризик втратити голкіпера вільним агентом.

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