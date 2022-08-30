Молодой нападающий мюнхенцев Джошуа Зиркзее снова будет играть в Италии, но теперь на полноценной основе.

Болонья приобрела 21-летнего нидерландца, сообщает пресс- служба мюнхенцев. С "россоблу" футболист подписал 4-летний контракт.

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Бавария уже заработала на Джошуа 8,5 млн евро, также она получит 50% от суммы его перепродажи. Более того, в контракте прописано право обратного выкупа Зиркзее.

Напомним, Джошуа находился в структуре "ротен" с 2017 года, за первую команду провел 17 поединков. Бавария отдавала его в аренду в Парму и Андерлехт (38 матчей, 16 голов и 9 ассистов в прошлом сезоне).