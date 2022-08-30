Наглядова рада одностайно підтримала продовження контракту з боснійцем до літа 2026 року, інформує офіційний сайт мюнхенців.

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Саліхаміджіч віддав Баварії 9 років ігрової кар'єри (1998-2007), а в серпні 2017 отримав посаду спортивного директора. Функціонер-початківець відзначився жорсткими рішеннями і постійним втручанням в роботу тренерів. Зокрема, саме Саліхаміджіч став однією з головних причин відходу Хансі Фліка всього через рік після перемоги в ЛЧ. Були певні непорозуміння і з Юліаном Нагельсманном, однак керівництво Баварії цілковито довіряє боснійцю. З 2020 року він сам входить у раду директорів і ухвалює ключові рішення.

Додамо, що цього літа Саліхаміджіч привіз у Мюнхен групу зірок – Мане, Де Лігта та Гравенберха.

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