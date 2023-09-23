Германия, Бундеслига, 5-й тур

Бавария камня на камне не оставила от Бохума. Мюнхенцы улучшили себе статистику, забив сопернику семь сухих голов. Настоящую феерию устроил Харри Кейн, который оформил хет-трик и добавил в свой актив два ассиста. Ордец и компания (манкурт вышел в основе и провел на поле весь матч) прервали трехматчевую беспроигрышную серию, а Бавария вернулась на вершину Бундеслиги, на одно очко опережая Штутгарт.

Пока без поражений идет дортмундская Боруссия. Подопечные Эдина Терзича не смогли повторить голепад Баварии, ограничившись одним голом Ройса в ворота Вольфсбурга. Этого оказалось достаточно, чтобы подняться на пятую строчку и держать лидера первенства на расстоянии двух очков.

Продолжает деградировать Майнц. "Карнавальщики" забили в ворота Аугсбурга первыми уже в начале матча, а затем увеличили свое преимущество, но гол был отменен из-за офсайда. Почти сразу Демирович счет сравнял, а на последней минуте первого тайма оформил дубль "в раздевалку". После перерыва хозяева остались в меньшинстве, но даже численное преимущество не помогло худшей команде Бундеслиги спасти хотя бы очко.

Не перестает удивлять Унион. Берлинцы после поражения Реалу в Лиге чемпионов проиграли уже третий поединок подряд в Бундеслиге. На этот раз палачом команды Урса Фишера дома стал Хоффенхайм. Крамарич с пенальти в середине тайма и Байер незадолго до перерыва расставили акценты в матче и довели его до логического завершения, опустив Унион на девятую строчку турнирной таблицы.

В еще одной встрече РБ Лейпциг благодаря голу Тимо Вернера в последней трети второго тайма одолел менхенгладбахскую Боруссию. "Жеребцы" пока не знают вкуса побед – две ничьи и три поражения на старте сезона.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ