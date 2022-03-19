У суботу черговий тур чемпіонату Німеччини продовжили декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 27-й тур

Герта – Хоффенхайм – 3:0

Голи: Штарк, 39, Бельфоділ, 64, Тусар, 74

Майнц – Армінія – 4:0

Голи: Буркардт, 1, 75 (пен.), Ніахате, 64 (пен.), Інгвартсен, 78 (пен.)

Штутгарт – Аугсбург – 3:2

Голи: Антон, 44, Мармуш, 69, Томаш, 85 – Хан, 6, Грегоріч, 45+1

Гройтер Фюрт – Фрайбург – 0:0

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Герта на власному полі доволі несподівано здолала Хоффенхайм. Штарк наприкінці перошго тайму вивів берлінців вперед, а Бельфоділ і Тусар по перерви довели рахунок до розгромного. "Стара дама" після перемоги залишилсь шістнадцятою, однак зрівнялась за очками з Аугсбургом та Штутгартом, які йдуть перед нею. Натомість Хоффе пригальмував, втративши чудову нагоду вискочити одразу на третю сходинку.

Майнц відірвався на Армінії. Аутсайдер Бундесліги пропустив чотири сухих голи, три з яких було забито з пенальті. Як наслідок, білефельдці залишились передостанніми і є одними з претендентів на пониження у класі.

Справжню битву влаштували Штутгарт та Аугсбург. Господарі пропустили першими вже на початку матчу, але за хвилину до перерви зуміли зрівняти. Однак піти на відпочинок зберігаючи нейтралітет їм не вдалось – у наступній атаці "фугери" забили вдруге. Друга сорокап'ятихвилинка була за швабами: їм вдалось покласти два голи і оформити камбек у, здавалось, програному матчі.

У ще одному поєдинку Гройтер Фюрт та Фрайбург розписали безгольову нічию.

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