Чи завершить Мануель Нойєр кар'єру у 2025 році, поки не відомо. Як інформує журналіст Bild Флоріан Плеттерберг, чинний перший номер Баварії все ще може продовжити контракт із мюнхенським клубом до літа 2026 року. Однак навіть якщо це станеться, у сезоні 2025/26 у команди буде новий перший номер.

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Повідомляється, що ним стане Алєксандер Нюбель – воротар, який належить Баварії та грає за Штутгарт на правах оренди. Його угода з Рекордмейстром розрахована до літа 2025 року, але Баварія хотіла б розширити її. У клубі вражені прогресом голкіпера і бачать у ньому воротаря, який на довгі роки може застовпити за собою місце в основному складі.

Раніше Нюбель висловив бажання продовжити кар'єру в Штутгарті.

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