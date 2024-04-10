Завершит ли Мануэль Нойер карьеру в 2025 году, пока не известно. Как информирует журналист Bild Флориан Плеттерберг, действующий первый номер Баварии всё ещё может продлить контракт с мюнхенским клубом до лета 2026 года. Однако даже если это случится, в сезоне 2025/26 у команды будет новый первый номер.

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Сообщается, что им станет Александр Нюбель – вратарь, который принадлежит Баварии и играет за Штутгарт на правах аренды. Его соглашение с Рекордмейстром рассчитано до лета 2025 года, но Бавария хотела бы расширить его. В клубе впечатлены прогрессом голкипера и видят в нём вратаря, который на долгие годы может застолбить за собой место в основном составе.

Ранее Нюбель выразил желание продолжить карьеру в Штутгарте.

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